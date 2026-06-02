俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。【写真】高橋一生も思わず苦笑い…「？」だらけの相関図松永組らしくクランクインが始まる前に、2週間ほどのリハーサル期間が設けられた。リハーサルに真剣に取り組んでくれた俳優部に熱い感謝の言葉を伝えつつ、松永監督は「