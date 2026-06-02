台風6号の接近に伴い、高速道路などで状況により通行止めの可能性のある区間が告知されています。 ■ネクスコ中日本 台風6号の影響のため3日早朝から東名、新東名、中央道で同時に通行止めとなる予測があり、ネクスコ中日本は、東京方面への不要不急の移動を控えるよう呼び掛けています。 また、新名神の通行止め予測もあり、大阪方面へ移動する際は、名神高速などの迂回を呼び掛けています。 通行止めの可能性のある区間・東