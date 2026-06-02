YouTubeの「【公式】カンテレアナウンサーチャンネル」でこのほど、同局の高橋真理恵アナ、田中友梨奈アナ、吉原功兼アナによる「歌ってみた動画」が投稿された。【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ「THE FIRST TAKE」をオマージュした動画で、マイクだけが立ったスタジオに現れた3人。音楽監督を務めた田中アナは「私たち普段、座ってナレーションしてますから、ここの立つ位置にマイクが