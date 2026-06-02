5月31日に投開票された新潟県知事選挙で3回目の当選を果たした花角知事が6月2日朝、県庁に初登庁しました。 6月2日午前9時すぎ。 【吉田優アナウンサー】 「職員たちの大きな拍手に包まれる中、いま花角知事が姿を現しました。花束を受け取り、笑顔での3期目のスタートです」 これからともに県政運営を行う約400人の職員たちの歓迎を受けながら、噛みしめるように歩みを進めた花角知事。 5月31日の知事選では新人