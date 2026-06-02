2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第5回公判が2日、東京地裁で開かれ、初めて被告人質問が行われた。斉藤被告は「当時は同意があると思っていた。それだけは信じていただきたい」と声を震わせて訴えた。午前の裁判では、弁護人からの質問に斉藤被告が回答。性的行為に至った経緯や当時の被害女性