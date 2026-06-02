大阪府富田林市で行われた「奇跡の復興米」の田植え＝2日午前東日本大震災による津波の塩害に負けず岩手県大槌町の民家跡で育った稲がルーツの「奇跡の復興米（大槌安渡ひとめぼれ）」の田植えが2日、大阪府富田林市で行われ、農協や市の職員らが苗を植えた。例年、地元の小学生も参加しているが、この日は悪天候で参加を見送った。2014年に岩手県遠野市のNPO法人が震災支援のお礼として富田林市の市民団体に種もみを贈ったの