気象庁は近畿と東海に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】西日本の雨雲の動き（6月2日13時5分）沖縄や奄美に直撃した台風6号は北上を続けていて、このあと、西日本の南に進むとみられています。このため本州でも激しい雨が予想されていて、気象庁は九州や四国に加えて近畿と東海でも線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。和歌山県では今夜遅くからあす明け方、三重県では今夜遅くからあす朝、愛知県で