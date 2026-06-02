◆米大リーグＤバックス４―１ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦で４打数３安打と気を吐いたが、チームはＤバックス相手に６安打１得点に終わり、今季４戦目で初黒星を喫した。６月は黒星発進となった。試合後、ロバーツ監督は「（相手先発の）ロドリゲスはいい投球