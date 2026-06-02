打撃不振に苦しむムーキー・ベッツ内野手（３３）が?課外活動?に大忙しだ。ベッツは６月１９日公開のディズニーの新作映画「トイ・ストーリー５」のテレビＣＭに愛娘キンリーちゃんと共演した。グラウンドからベンチにいるキンリーちゃんに「野球をしよう」と誘うが、ゲームに夢中。そこにウッディ、バズら仲間たちが現れ、キンリーちゃんにボールを渡し、ベッツのところにグラブを付けて向かうというもの。また、同じく６月配