【モデルプレス＝2026/06/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、格闘家の秋山成勲の妻・SHIHOのYouTubeチャンネルに出演。デビューまでのエピソードを明かした。【写真】「K-POPには興味がありませんでした」と公表した25歳K-POP美女◆ジゼル、女優志望だった今回の動画では、SHIHOとジゼルが対談。韓国に来て5〜6年ほど経ったジゼルは、SHIHOから「いつ頃から夢を持つようになったの？」と尋