嵐の櫻井翔さんが2026年6月1日、報道番組「news zero」（日本テレビ系）に出演し、5月31日に行われたグループのラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」での裏話を明かした。「嵐は、私たちにとって青春です」嵐は5月31日の東京ドーム公演を終え、グループとしての活動を終了した。メンバーの大野智さんは同日をもって所属事務所のSTARTO社を退所したが、櫻井さんら残る4人は今後も芸能活動を続ける。news zeroの