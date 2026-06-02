ミック・ジャガーは、ザ・ローリング・ストーンズのツアーが再び動き出す日が「待ちきれない」と語った。ロニー・ウッドと共に臨んだBBCラジオ2のインタビューの中で、ミックは将来的に再びツアーを行う計画を確かに立てていると認めた。「ツアーに出たいよ」とミックは語った。「待ちきれないんだ」。彼はファンの期待をコントロールするために次のように付け加えた。「今年は無理だと思う。でも、願わくばできるだけ早く実現させ