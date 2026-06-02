気象庁は、2日午後1時過ぎ、東海･近畿･四国･九州南部･奄美地方で「線状降水帯」が発生するおそれがあると発表しました。 【写真を見る】東海･近畿･四国･九州南部･奄美地方で「線状降水帯」発生おそれ【気象情報】 【線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間】静岡県：３日明け方から昼前にかけて愛知県：３日未明から朝にかけて三重県：２日夜遅くから３日朝にかけて和歌山県：２日夜遅