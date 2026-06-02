台風6号の影響で空の便にも影響が出ていて、国内線ではきょう（2日）300便以上の欠航が決まっています。国内線はきょう、九州の空港を発着する便を中心に300便以上の欠航がすでに決まっています。このうち、日本航空は170便、全日空は71便の欠航で、あわせて1万4000人以上に影響が出るとしています。国際線では日本航空と全日空あわせて19便が欠航し、およそ3200人に影響が出るということです。あす（3日）も多くの欠航が決まって