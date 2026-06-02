小室哲哉プロデュースの音楽ユニット「OVAL SISTEM」が6月1日、公式SNSを通じ、メンバーのギタリスト・iBerryが、同時をもって脱退すると公表した。【画像】小室哲哉PユニットのOVAL SISTEM・iBerryが難病告白・心境つづる（直筆全文）OVAL SISTEMは「大切なお知らせ」として、「病気療養のため活動を休止しておりましたメンバーのiBerryが、本日をもちましてOVAL SISTEMを脱退することとなりました」と報告。「活動休止期間