東京都内の青少年支援団体の元職員の男が施設に通う障害のある女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された事件で、警視庁は元職員の男を小学6年生の女子児童に対する盗撮などの疑いで再逮捕しました。撮影処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、青少年支援団体「東京YMCA」の元職員、重留真幸容疑者（40）です。重留容疑者は去年6月、埼玉県や神奈川県にある駅の構内で小学6年生の女子児童と大学1年生の女性のスカートの中を盗撮し