台風6号は火曜日の午後、九州南部にかなり接近する見通しです。水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近し、大荒れとなる所がありそうです。特に太平洋側で雨の量が多くなり、平年の1ヶ月分の雨量がいっきに降る所もある見込みです。【随時更新】台風6号（チャンミー）予想進路図西〜東日本で大荒れに台風の中心よりも北から東側に発達した雨雲が広がっていて、各地で台風の接近前から雨が強まりそうです。火曜日の午後