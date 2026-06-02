台風6号の影響で、JR牟岐線が2日午後から計画運休するなど、交通機関に影響が出ています。◆JR四国は台風6号の影響で、2日午後から牟岐線の一部区間、阿南駅から牟岐駅の間で一部計画運休します。◆徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーは、台風の影響で2日の上下3便、3日の上下3便が欠航となっています。◆徳島と東京・福岡を結ぶ東急フェリーは、2日の徳島発、北九州発の上り便、東京発の下り便、3日の徳島発の上下便あわ