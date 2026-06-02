JO1が、今年秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を公開。また、10月より開催する北米ツアー『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』の開催会場も発表となった。 （関連：JI BLUE「景色」バイラルヒットファンダムを超えた熱狂と共鳴、JO1の“開放感”とINIの“推進力”） 本ツアーでは、10月2日のトロント Danforth Music Hall公演を皮切りに、全5公演をまわる。チケットは、日本時間6