7月4日よりシアター・イメージフォーラムほかで全国順次公開されるリトアニア映画『MOTHERLAND』の予告編が公開された。 参考：母の故郷を訪れた少年の“大人への第一歩”リトアニア映画『MOTHERLAND』7月4日公開へ 本作は、ソビエト連邦崩壊後、独立間もないリトアニアを舞台にリトアニア生まれの母とアメリカ生まれの息子がその地を訪れる物語。監督は、ワシントンD.C.でリトアニア移民の息子として育