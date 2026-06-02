２日に実施された１０年債入札（第３８２回、クーポン２．４％）は、最低落札価格が９８円０１銭（利回り２．６５６％）、平均落札価格が９８円０６銭（同２．６４９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５銭で、前回（５月１２日）の３銭から拡大。応札倍率は３．５３倍となり、前回の３．９０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS