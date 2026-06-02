日向坂46の正源司陽子が表紙を務める『週刊少年サンデー 2026年27号』（小学館）が、6月3日に発売された。 【画像】日向坂46・正源司陽子が表紙『少年サンデー』グラビアカット 正源司は2007年2月14日生まれ、兵庫県出身。2022年9月に『日向坂46 新メンバーオーディション』に合格し、日向坂46の四期生として加入した。2024年5月発売の11thシングル『君はハニーデュー』では、初めて表