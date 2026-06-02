ガーナサッカー協会(GFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むガーナ代表メンバー26名を発表した。4月に就任したカルロス・ケイロス監督はキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、MFアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力を