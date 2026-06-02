藤枝MYFCは2日、MF金子翔太(31)との契約が満了となり、J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れると発表した。金子は過去に清水エスパルスやジュビロ磐田で活躍。2025年に藤枝へ加入し、今季は4試合の出場となっている。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF金子翔太(かねこ・しょうた)■生年月日1995年5月2日(31歳)■出身地栃木県■身長/体重163cm/58kg■経歴今市第三カルナヴァル-JFAアカデミー福島-清水-栃木SC