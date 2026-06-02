FC東京は2日、松橋力蔵監督(57)との契約を更新し、2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。松橋監督は横浜F・マリノスのコーチやアルビレックス新潟の指揮官などを歴任し、昨季にFC東京の監督に就任。今季はJ1百年構想リーグEASTを2位で終え、現在はプレーオフラウンドを戦っている。クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントした。「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る