【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が、ビューティーブランド“Lekarka（レカルカ）”のブランドアンバサダーに就任。併せて、新WEBCM『ターンオーバーを信じる』篇が公開された。 ■宮舘涼太、自然な自分自身の表現にチャレンジ 本WEBCMは、人間のリズムを回復させるターンオーバー（新陳代謝）の力を信じ、肌のポテンシャルを引き上げるビ