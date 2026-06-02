内田有紀と寺西拓人（timelesz）が、7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）でW主演を務めることが決定した。内田は、『翼をください！』（1996年／フジテレビ系）以来、フジ連ドラ主演に待望のカムバック。寺西は、今作で民放連続ドラマ初主演を飾る。 【写真】寺西拓人＆内田有紀『ラストノート』ティザービジュアル／映画や舞台など幅広く活躍している寺西拓人 本作は、環境も積