気象台は、2日午後1時20分に、暴風警報を八幡浜市、大洲市、伊方町に発表しました。南予では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■松山市●強風注意報■今治市●強風注意報■宇和島市●強風注意報■八幡浜市●暴風警報【発表】■新居浜市●強風注意報■西条市●強風注意報■大洲市●暴風警報【発表】■伊予市●強風注意報■四国中央市●強風注意報■西予市●強風注意報■東温市●強風注意報■上島町●強風注意