気象台は、2日午後1時20分に、波浪警報を八幡浜市、西予市、伊方町に発表しました。南予では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■松山市●波浪注意報■今治市●波浪注意報■宇和島市●波浪警報■八幡浜市●波浪警報【発表】■新居浜市●波浪注意報■西条市●波浪注意報■大洲市●波浪注意報■伊予市●波浪注意報■四国中央市●波浪注意報■西予市●波浪警報【発表】■上島町●波浪注意報■松前町●波浪注意報■伊方