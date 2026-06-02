台風6号の接近に伴い、東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下の通りです。静岡県:3日明け方から昼前にかけて愛知県:3日未明から朝にかけて三重県:2日夜遅くから3日朝にかけて和歌山県:2日夜遅くから3日明け方にかけて徳島県:2日夜のはじめ頃から3