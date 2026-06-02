「EXILE」「三代目 J SOUL BROTHERS」の小林直己（41）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身のキャラについて語った。デビュー当時から“笑わないキャラ”で有名だった小林。共にゲスト出演したメンバーのNAOTOから「あるとき突然ニコニコになり始めて」と話題を振られた。「もともと時代劇をキッカケに」笑わなくなったと語りだした小林。「最初は何をウリにしていけばいいか迷う