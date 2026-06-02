国会議事堂匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による特殊詐欺被害の深刻化を踏まえ、改正犯罪収益移転防止法が2日、衆院本会議で可決、成立した。報酬目的で被害金を指定された口座に移す「送金バイト」に罰則を新設。口座売買の罰則を引き上げ、マネーロンダリング（資金洗浄）対策を強化する。改正法には、金融機関の協力を得て警察が開設する「架空名義口座」を捜査手法に導入することも盛り込まれた。送金バイト規制と口座