「東京六大学野球・新人戦、慶大８−６東大」（２日、神宮球場）清原和博氏の次男・勝児内野手（２年・慶応）が新人戦キャプテンを務める慶大が６季連続優勝がかかる新人戦で東大に逆転勝利した。１−６の九回に２本塁打を含む６安打の猛攻で７点を挙げて逆転。裏の守備で得点を許さず逃げ切った。清原は五回の守備から途中出場し、七回１死一塁の１打席目に左前打をマーク。プロ通算５２５本塁打を記録した和博氏がスタン