モーリスレベロトーナメントサッカー男子のU-19日本代表は1日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントのグループステージ第1戦でU-19コートジボワール代表と対戦し、3-3でドローとなった。2ゴールのFW浅田大翔（横浜F・マリノス）に注目が集まった。0-2と劣勢だった日本代表。反撃に転じたのは後半16分だ。相手DFの背後に出たボールに浅田が反応。冷静に右足でゴールを決めた。18歳はこれだけでは終わらない。