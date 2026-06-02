敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数3安打と活躍した。第2打席で二塁打を放った際、敵二塁手から思わぬ“攻撃”を受け、ファンの視線が集まった。大谷は3回の第2打席、左中間を破った。悠々と二塁に到達すると、ベンチに向かって腰を振るアクション。そこに忍び寄ってきたのは、敵二塁手のマルテだった。大谷