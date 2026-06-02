Snow Manの宮舘涼太が2日、都内で行われた「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。機械音声によるハプニングに“神対応”した。【写真】宮舘涼太、黒スーツにボルドーのシャツをコーデ両手を広げてアピール（全身ショット）このたび宮舘は、あらゆる人の“美しさの目覚め”を応援するスキンケアブランド「レカルカ」の新アンバサダーに就任。この日は就任式が行われ、宮舘が美しく健康的な肌を保つための秘訣を語った。