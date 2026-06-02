お腹いっぱい食べたい時には、【コストコ】のベーカリーコーナーをチェックしてみて。ボリュームたっぷり感がうかがえる、美味しそうなパンやスイーツが登場しています。ちょっと贅沢感のある朝食やおやつタイムを楽しめるはず。今回はイチオシのベーカリーメニューをご紹介します。 ごろっとしたゆで卵入りの贅沢感！ @potipoti212さんが「ボリューム満点