女優のかたせ梨乃とJO1の豆原一成がW主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』が7月2日よりテレ東系にて放送。“純情という名の狂気”を描いたロマンティックホラーが実写ドラマ化される。【写真】JO1が今秋全米デビュー！新アーティスト写真公開本作は、『少年ジャンプ+』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作の実写化。既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連