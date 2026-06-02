一人息子の結婚後、夫婦水入らずで平穏な日々を送っていたC香。そんな静かな暮らしは、ある日突然破られることになります。連絡もなし突然帰ってきた、息子と孫の姿。困惑するC香に、息子が語った驚愕の真相とは……？ 今回は、私の友人であるC香から聞いた体験談をご紹介します。 突然帰省してきた、息子と孫