日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、山梨・富士吉田市の神社に粗大ゴミなどの不法投棄があったことを報じた。番組では投棄された神社の画像を流した。３月下旬に管理する地元住民が清掃に訪れた際に発見したことを紹介。社（やしろ）の前には段ボールなど大量のゴミが置かれ、椅子などの粗大ゴミも合わせて、その量、約５８０キロだったと伝えた。また地元住民が３日かけて撤去