メッツ・千賀滉大投手（３３）が、３日（日本時間４日）にマイナーでリハビリ登板することを１日（同２日）、複数の現地メディアが報じた。千賀は、腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）入り。今季は開幕からローテに入るも、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらなかった。５月２２日（同２３日）に、傘下マイナー１Ａのセントルーシー・メッツで、カージナルス傘下のパームビーチ・