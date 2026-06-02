米スポーツメディア「around the foghorn」（ウェブ版）が2026年6月2日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）のトレードの可能性を報じた。「イの好調ぶりがジャイアンツの戦力整理計画に役立つ可能性も」イは大リーグ3年目の今季、ライトのレギュラーとして52試合に出場し、打率.303、3本塁打、19打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.769となっている。5月20日