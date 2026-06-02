不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。３月の初公判で無罪を主張していた斉藤被告は被告人質問で「信じてもらうのは難しいですが、同意があったと思うのは信じてほしい」と語り、改めて無罪を訴えた。斉藤被告は首の後ろまで真っ黒に日焼けした姿。これまでの公判と同じ黒スーツとネクタイを身にまとい、緑茶のペットボ