東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日3日にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。東海・近畿・四国・九州南部で「線状降水帯」発生の可能性災害発
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