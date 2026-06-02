飲料メーカーの伊藤園は1日、ドジャース・大谷翔平（31）が昨季放った63本塁打（ポストシーズン含む）をラベルにプリントした「『お〜いお茶』大谷翔平ホームランボトル」を22日から発売すると発表。これに先駆けて東京・渋谷で配布イベントが行われ、多くの通行人が足を止めてボトルを手にした。【もっと読む】MLB「サラリーキャップ導入案」で球界激震…大谷翔平らへの影響は？同社は2024年に大谷とグローバル契約、25年にML