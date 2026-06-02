ガーナ代表のW杯メンバー26人が発表された北中米ワールドカップ（W杯）に臨むガーナ代表が、W杯メンバー26人を発表した。5月26日には予備メンバー28人を発表していたガーナだが、そこからGKソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）、GKポール・リヴェルソン（アヤックス）の2人が外れることとなった。アフリカ予選のグループIを首位通過したガーナは、今年4月に豊富な経験を持つポルトガル人のカルロス・ケイロス