回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。今回、食べログで点数3.66の高評価を獲得した、兵庫・神戸で愛され続ける人気ラーメン店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」が販売されます。さらに同日より、スシローオリジナルの奥深い味わいが広がる「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」もラインナップ☆