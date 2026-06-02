ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年7月3日の金曜日に、映画『トイ・ストーリー5』を全国劇場公開します。日本公開から30年が経ち、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いて世界中を感動の渦で包み込んできたシリーズの最新作が登場します。この度、愛や友情をテーマに歌ってきた世界的シンガーソングライターのテイラー・スウィフトが、トイ・ストーリー ファミリーに加わるこ