映画「Michael／マイケル」（6月12日公開）の公式X（旧ツイッター）が2日、更新され、4日のジャパンプレミアイベントに参加予定だったアントワーン・フークア監督の来日がキャンセルとなったことを発表した。「【アントワーン・フークア監督来日キャンセルのお知らせ】」と題し、「このたび、アントワーン・フークア監督の来日がキャンセルとなりましたことをお知らせいたします」と発表。「来日を楽しみにされていた皆さま