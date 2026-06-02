純烈の弟分として活動する4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキが、大ブレークの予感を漂わせている。4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューしたモナキだが、20日にはテレビ朝日（関東ローカル）初の冠特番「モナキ 純度100％！」で放送されることが決定。デビュー曲はSNSで7億回以上も再生されるなど、シニア層だけでなく若い世代からも支持